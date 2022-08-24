Президент зауважив, що вже найближчими тижнями необхідно зробити все, щоб розширити зернову експортну ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія поставила світ на межу небаченого голоду.

Про він сказав у своєму виступі на засіданні Ради безпеки ООН, відеозапис якого опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

​"Росія поставила світ на межу небаченого голоду. Це факт, що російська блокада українських портів на Чорному і Азовському морях посилила дефіцит на продовольчому ринку, який був і без того дестабілізований. І це на фоні жахливої кліматичної ситуації у різних частинах планети. Чого вартує одна лише посуха в Європі, найбільша за 500 років", - сказав президент.

Він додав, що вдалося досягнути таких умов, за яких Росія змушена була прийняти умови міжнародної спільноти, і завдяки цьому зерновий експорт з трьох українських портів був відновлений. Це знімає частину напруги на продовольчому ринку, але не знімає загрозу повністю, зауважив Зеленський.

​"Тільки повноцінне відновлення українського аграрного експорту без будь-яких перешкод може бути гарантією того, що десятки мільйонів людей по всьому світу матимуть, що їсти", - підкреслив глава держави.

Зеленський звернувся до учасників засідання із запитанням, чи не обурює їх те, що у 21-му столітті ще доводиться боротися, щоб "врятувати десятки мільйонів людей в різних країнах від штучного голоду, який спровокувала одна держава своєю божевільною агресією".

"​Не для того створили ООН, щоб і в 21-му столітті обговорювати те, що повинно було давно залишитись у минулому", - сказав він.

Президент також зазначив, що вже найближчими тижнями необхідно зробити все, щоб розширити існуючу зернову експортну ініціативу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 серпня 10 кораблів з українською агропромисловою продукцією прибули у місця призначення.