Росія хотіла відобразити себе у підсумковій заяві у більш вигідному світлі.

На терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей на словах підтвердили відданість режиму припинення вогню, але відповідну письмову заяву не ухвалили через позицію Російської Федерації.

Як повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у соціальній мережі Facebook, 7 квітня відбулась екстрена позачергова зустріч ТКГ, яка була проведена за ініціативою України.

Зокрема, єдиним робочим питанням стало повернення до суворого дотримання домовленостей про припинення вогню, досягнутих 22 липня 2020 року.

У цьому зв'язку сказано, що сторони підтвердили, по-перше, "готовність та необхідність дотримання режиму припинення вогню та виконання домовленостей від 22 липня 2020 року", а також по-друге, що "не залишилося жодних додаткових умов для цього".

При цьому, наголошується, що "спільної заяви по факту, яку запропонував координатор підгрупи з безпеки, глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік, та на користь прийняття якої висловилася українська сторона, не прийняли".

"Російська сторона зажадала внести додаткові корективи у текст підсумкової заяви, які, на нашу думку, мали задум показати її у більш вигідному для неї світлі", - відзначається у повідомленні.

"Наша позиція: ми ще раз підтверджуємо, що у повному обсязі дотримуємося режиму припинення вогню та продовжуємо змістовні консультації з метою реального зниження рівня насильства на лінії розмежування", - заявила українська делегація.

Наступне, чергове загальне засідання ТКГ заплановане на 14 квітня.

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Загострення на Донбасі та засідання ТКГ

6 квітня українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала екстрене позачергове засідання ТКГ у зв'язку із загостренням ситуації на сході країни.

26 березня на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних сил поблизу Шумів четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще двоє дістали поранення. 6 квітня на лінії фронту загинули двоє українських бійців.

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Автор: Віталій Саєнко