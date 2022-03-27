Одну з груп російських хакерів спонсорує уряд РФ, зазначили у Держспецзв'язку.

Серед російських хакерів, які атакують українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, є дві групи - політично вмотивовані звичайні кіберзлочинці та військові хакери.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв'язку з посиланням на заступника голови відомства Віктора Жору.

За його словами, до першої групи належать кіберзлочинці, які об'єднуються з іншими угрупованнями для атак проти України.

"Ми бачимо, що деякі з них відмовляються від пропозицій атакувати Україну, що є дуже важливим знаком", - зауважив він.

Він додав, що друга група - це хакери, яких спонсорує уряд РФ, більшість з них - військові.

"Це люди, які служать або працюють на ГРУ, російський генштаб, ФСБ та інші установи. Вони мають військові звання та користуються даними російської розвідки і, скоріше за все, діляться цими даними зі звичайними кіберзлочинцями. Ці хакери атакують і будуть атакувати й надалі", - заявив Жора.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на територію України.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі - Чернігів.

Російська сторона також вела проти України кібервійну. 19 березня у Держспецзв'язку повідомили, що з 15 лютого наша країна зазнала понад 3 000 DDoS-атак.

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