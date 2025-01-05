Тимочко про ціну захоплених територій: На кожному 'квадраті' мертвий або поранений окупант

Втрати в 400 тисяч за рік це цифра, яка може лякати нас, світ, але не Путіна, зазначив Тимочко.

Росія заплатила велику ціну за захоплену в 2024 році частину території України, але не досягла стратегічних цілей.

Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Суспільне", коментуючи дані, що в 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 квадратними кілометрами території.

"Якщо ми говоримо про втрати квадратних кілометрів, то це треба розглядати в площині коефіцієнту корисної дії використання російських солдат для захолення цієї території. А там виходить, що приблизно на один квадратний метр Росія втрачала вбитим або тяжко пораненим російського солдата. Навіть на цвинтарі дають 2 квадратних метри, а тут на один кв.м залишали одного солдата. Це мали би бути трагічні цифри для них, якби це була демократична країна. Втрати в 400 тисяч за рік це цифра, яка може лякати нас, світ, але не Путіна", - наголосив він. При цьому додав, що з нашої сторони завжди йдеться про вибір між зберегти особовий склад та зберегти території – і тут основне життя є людей, бо території повернемо.

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Тимочко підкреслив, що ворог при тактичних успіхах несе постійні стратегічні втрати. "Путін ставив стратегічні завдання перед своїм військовим політичним командувапнням на 2024 рік. Не зуміли досягнути жодного – не окупована Харківська, не окупована повністю Донецька та Запорізька області, не відновлений контроль ворогом за Херсонською областю. Харківщина стоїть, хоч Путін її визначав як санітарну зону, тобто там мала бути суцільна руїна, голе поле", - зазначив він. При цьому додав, що але і нам стримування ворога дається серйозними втратами через інтенсивність боїв. За його словами, відхід з триторій призвів до певного суспільного напруження в Україні. "Ми бачимо, на жаль, що все складніше проводити мобілізацію. В нас почали сильно активізуватися різні російські "консерви", які розповідають, що все пропало - і армія не так захищає, і сонце не так світить", - зауважив Тимочко.

За його словами, Путін, який хотів втілити ряд своїх мрій в Україні, їх не втілив, але він буде й далі намагатися це робити. За його словами, ворог має не тільки втрати особового складу, але й іміджеві, військові, територіальні втрати. "Курщина – це територільна втрата для самого Путіна", - додав він.

Тимочко зазначає, що 2024 рік був надзвичайно складним і напружений, бо втрата територій це втрата громадян України, які там залишилися, збільшення кількості ВПО.

"Маємо розуміти, що жодних великих проривів, жодних оточень українських військ ворогом не досягнуто", - додав він.

Він сподівається, що 2025 рік буде ознаменований збільшенням технологічності української армії – ракетні програми, роботизовані системи.

Також не виключає. що в 2025 році Північна Корея може застосувати проти якихось країн свої війська, а це призведе до зміни специфіки бойових дій, бо буде боротьба з двома агресивними державами. "Бо північнокорейські війська не про захист Росії, а це про агресію щодо інших незалежних держав", - наголосив Тимочко.

Війна в Україні - окупанти просуваються

Як повідомляв УНІАН, Мілітарний посилається на на дані сервісу DeepState, що у 2024 році Україна втратила контроль над понад 3600 квадратними кілометрами території.

Зазначає, що зосередження величезних сил, які іноді досягають співвідношення один до восьми, а також іноді зміна тактики дій окупантами не могли "пройти безслідно"

За весь 2023 рік противник захопив близько 540 км², у той час як СОУ звільнили біля 430 км².

Аналітики уточнюють, що найбільші втрати території у 2024 приходяться на Донецьку та Харківську області. При цьому темп наступу окупантів упродовж другої половини 2024 року збільшувався.Зазначалося, що противник продовжить зусилля над завершенням взяття міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль, наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області з перспективою початку бойових дій в області, збільшенням контролю над територією Донецької області на всіх напрямках.

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