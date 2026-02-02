Ключові характеристики OnePlus 16 розкрито майже за рік до анонсу

Наступна флагманська модель компанії отримає 240-герцовий екран, батарею 9000 мАг і камеру з високою роздільною здатністю.

Незважаючи на те, що офіційна прем'єра наступного флагмана OnePlus очікується тільки в кінці року, популярний ресурс Android Headlines опублікував "витік" що розкриває ключові характеристики пристрою.

Згідно з цим витоком, однією з основних переваг OnePlus 16 стане OLED-дисплей роздільною здатністю 1,5K з рекордною частотою оновлення 240 Гц і повністю плоскою панеллю без вигинів по краях.

"Серцем" флагмана стане процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, який обіцяє вражаючі частоти до 6 ГГц. Працювати він буде в парі з оперативною пам'яттю типу LPDDR6 і сховищем UFS 4.1. Слота для карти microSD не планується.

Ємність акумулятора збільшиться з нинішніх 7000 до 9000 мАг. Він буде підтримувати 120-ватну дротову зарядку і 50-ватну бездротову. Що стосується камери, то можна очікувати два 200-мегапіксельних сенсори Samsung ISOCELL HP5 – один для основної камери і один для перископічного телеоб'єктива. Також очікується нова надширококутна камера.

Нарешті, смартфону приписують ультразвуковий сканер відбитків пальців Ultrasonic 2.0 під дисплеєм, два коаксіальних динаміка і вібромотор 0916R. Прем'єра OnePlus 16 і старт продажів заплановані на жовтень.

Раніше інсайдери розсекретили iPhone 17e – наступний "бюджетний" телефон Apple, який вийде в березні. Ключовою зміною стане Dynamic Island, урізаний чіп від iPhone 17 і мінімум 256 ГБ,

Тим часом генеральний директор Nothing попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям доведеться або підвищувати ціни на нові моделі, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

