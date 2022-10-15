Українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі.

Україна може видати Міжнародному кримінальному суду (МКС) підозрюваних у воєнних злочинах росіян, незважаючи на те, що РФ не є його членом.

Як повідомляє "Голос Америки", про це заявив прокурор МКС Карім Хан.

Він зазначив, що українська влада може відправити затриманих росіян до суду в Гаазі, якщо судові процеси не можуть відбутися в Україні з юридичних причин.

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"З правового боку так, це не стане перешкодою для нашої юрисдикції", - сказав Хан.

"Звичайно, якби була потреба... і була б причина, чому ці суди не могли відбутися в Україні, наприклад, через якісь додаткові правові положення, то я впевнений, що ми отримали б співпрацю з Україною", - додав він.

Хан не повідомив, коли МКС може винести перші обвинувачення, але після зустрічі міністрів юстиції ЄС у Люксембурзі комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що за словами Хана, "перші справи вже мають бути на столі Міжнародного кримінального суду, швидше за все, до кінця року, і тоді можуть початися перші судові процеси".

Розслідування воєнних злочинів РФ в Україні: що відомо

У березні прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС розпочав розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше повідомляв, про підозру у воєнних злочинах Офіс генпрокурора повідомив 176 російським військовослужбовцям, суди вже ухвалили 10 вироків.

22 вересня указом президента утворена спеціальна робоча група на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, яка займатиметься питанням створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Росії.

6 вересня Верховна Рада дозволила проведення процесуальних дій на території України не лише прокурору Міжнародного кримінального суду.