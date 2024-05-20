Про небезпеку попередили у ОВА.

Над територією України фіксують російські безпілотні літальні апарати, через це на мапі "почервоніли" декілька областей.

Через загрозу з боку РФ тривогу оголошено у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Про рух дронів інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму Telegram-каналі.

Близько 02:00 вони повідомили про безпілотники у західній частині Чорного моря, що рухаються у напрямку Затоки. Також в акваторії фіксують БПЛА, що тримають курс на Миколаївщину.

Відео дня

Дрони, які бачили у Вінницькій області, заходили на Хмельниччину. Вони летять західним курсом, відзначають військові.

Оновлено о 03:25: Російські безпілотники зайшли у повітряний простір Львівської області. Вони рухаються у напрямку Ходорова, Нового Роздолу та Миколаєва, повідомляє ОВА.

Оновлено о 03:20: Група ударних дронів з Сумщини рухається у напрямку Полтавщини.

Оновлено о 03:10: У Львівській ОВА попередили про рух дронів у напрямку області.

Оновлено о 02:55: За даними Повітряних сил, дрони на півдні Миколаївщини рухаються північно-західним курсом, на півночі Одещини - у напрямку Вінницької області, північно-західним курсом. Також дрони фіксують на Тернопільщині, курс західний.

Російські атаки: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Харкові чули вибух. Впродовж дня начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник повідомляв про пуски КАБів окупантами.

Минулої ночі росіяни запустили по Україні 37 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136". Українська протиповітряна оборона збила всі у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Вас також можуть зацікавити новини: