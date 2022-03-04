Кулеба підкреслив, що росіяни повинні негайно припинити вогонь.

У Міністерстві закордонних справ України попереджають, що вибух на Запорізькій АЕС, який може статися через пожежу від обстрілів російських військ, буде в 10 разів потужніший за аварію на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо він вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль!",- йдеться в його заяві.

Кулеба підкреслив, що росіяни повинні негайно припинити вогонь, допустити пожежників і встановити зону безпеки в районі АЕС.

Нагадаємо, що російські окупанти потрапили вже в перший енергоблок Запорізької АЕС. Рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже їх розстрілюють впритул.

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