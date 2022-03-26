Наразі на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить.

У Білорусі підрозділи збройних сил вивели з пунктів постійної дислокації на полігони.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00 у соціальній мережі Facebook.

"Наразі на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить. Разом з тим, відмічається виведення з пунктів постійної дислокації підрозділів збройних сил Республіки Білорусь на полігони", - йдеться у повідомленні.

На Поліському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не здійснює.

На Сіверському напрямку противник наступальних дій не проводив. Ворог зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат та відступив на окремих напрямках.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вступити у війну проти України, лише якщо проти неї почнеться агресія.

Лукашенко також додав, що білоруська опозиція зараз формує добровольчі загони для війни в Україні.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока.

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