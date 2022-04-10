До міста Славутича повернулися 51 співробітник.

На Чорнобильській АЕС вдалося провести другу з початку окупації російськими військами станції ротацію персоналу.

Про це повідомляє прес-служба підприємства "Чорнобильська АЕС".

До міста Славутича повернулися 51 співробітник, з них 11 тих, що працювали ще з 23 лютого.

"09 квітня у місто Славутич повернувся 51 співробітник Чорнобильської АЕС, з тих, які працювали на майданчику станції під час її окупації військами російської федерації", - сказано у повідомленні.

Серед тих, хто повернувся:

40 працівників, які 20 березня погодилися поїхати на окуповану станцію для ротації

11 працівників, які працювали на станції з 23 лютого (в цілому їх зміна замість 12 годин тривала понад 1000).

Також повідомляється, що двох працівників, які знаходились на станції з 23 лютого, відправлено за місцем проживання до звільненого від окупантів Іванківського району. На сьогодні на майданчику Чорнобильської АЕС нема жодної людини з тих, що були на станції у момент її захоплення.

Захоплення ЧАЕС окупантами

24 лютого ЧАЕС захопили російські окупаційні війська.

31 березня у Державному агентстві з питань управління Зоною відчуження повідомили про початок виходу окупантів з території ЧАЕС.

1 квітня член Громадської ради при ДАЗВ Ярослав Ємельяненко заявив, що після місяця перебування окупантів на Чорнобильській АЕС необхідно провести частково такі самі роботи, як після катастрофи у 1986 році. За його словами, росіяни на території Чорнобильської зони "розмісили радіоактивний грунт", забруднили свою техніку і самі надихалися радіоактивним пилом.

За даними Генштабу ЗСУ, російських окупантів, які рили окопи в Рудому лісі в зоні відчуження ЧАЕС, розмістили в Білорусі у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології.

До цього голова асоціації Чорнобильського туризму, офіцер радіаційної розвідки, ліквідатор, еколог Сергій Мирний заявив, що російські військові, які перебували на території ЧАЕС, можуть становити загрозу для оточуючих, бо переносять на своєму одягу радіоактивний пил. Він зазначив, що не факт, що в умовах відступу в окупантів була можливість змінити форму.