У Генштабі прокоментували інформацію про наближення миру в Україні

Коментуючи розмови про те, що війна може завершитись у листопаді 2026-го, начальник Генштабу уникнув політичних прогнозів.

Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов заявив, що показником наближення миру є бойова робота українських захисників на фронті. Про це воєначальник, який також є членом переговірної делегації, розповів виданню LIGA.net.

Коментуючи журналістам розмови про те, що війна може завершитись у листопаді 2026-го, начальник Генштабу уникнув політичних прогнозів.

"Я не політик. Я військовий. Ми робимо все для цього на полі бою. Є процеси, які відбуваються у вищих ешелонах влади. Зрозуміло, що коли настане момент, ми про це дізнаємося", - зазначив Гнатов.

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При цьому він визнав, що на завершення війни вказують "рішучі дії" українських військових.

"Усе, що ми робимо, свідчить про те, що рано чи пізно це завершиться. Я переконаний у цьому. Вірю, що Україна рано чи пізно матиме справедливий мир", - додав начальник Генштабу.

У виданні додали, що у політичних колах знову заговорили про можливі терміни завершення війни. Поштовхом стала закрита зустріч президента Володимира Зеленського з керівниками парламентських фракцій, після якої в кулуарах дедалі частіше почали називати листопад як можливу точку перелому.

Мир в Україні - останні заяви

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко не поділяє думку про закінчення гарячої фази війни в Україні до кінця цього року. Він вважає сумнівним, що Китай тиснутиме на Росію, щоб завершити війну. На його думку, Пекіну нинішня ситуація цілком вигідна, бо РФ дедалі більше залежить від Китаю. Саме тому він отримує додаткові економічні та політичні важелі впливу на Кремль.

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