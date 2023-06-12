Також українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Цієї доби українські воїни завдали ударів по зосередженню особового складу росіян, ворожих пунктах управління та позиціях артилерії і зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по позиціях російських загарбників.

Також, українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та безпілотник оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Відео дня

Крім того, українські ракетники та артилеристи протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

У Генштабі також наголосили, що Росія продовжує тероризувати й мирне населення України, завдаючи ударів по цивільних об’єктах.

Так, цієї доби російські терористи здійснили два ракетні удари крилатими ракетами морського базування "Калібр" по житлових будинках на Харківщині.

Загалом сьогодні окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українській території. Внаслідок атак зазнала руйнувань цивільна інфраструктура, зокрема знищені житлові приватні будинки.

Також російські військові сьогодні скинули на Оріхів Запорізької області три керовані авіабомби, через що загинув один цивільний, а інший - зазнав поранень. Також зруйновані приватні будинки.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові збили черговий російський ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор". Вартість збитої "пташки" може стартувати від 16 млн доларів.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року й станом на ранок 12 червня 2023 року Росія втратила в Україні 299 гелікоптерів, 314 літаків, понад 3,9 тисячі танків. Також на українській землі ліквідовано більше ніж 216 тисяч російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: