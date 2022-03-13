Українські солдати сьогодні здобули чимало перемог. На одній тільки Чернігівщині вдалося звільнити два населених пункти і захопити більше десяти одиниць техніки. А тепер стало відомо, що окупанти зазнали поразки в Харківській області. Про це розповіла Державна прикордонна служба України.

"Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", який йшов у голові колони. У відповідь рашисти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися наші побратими зі Збройних сил України, які змусили противника тікати. Не всі орки втекли: крім підбитого "Тигра", ворог має втрати також у самохідній артилерії. На відміну від орків, українські захисники з бою вийшли без втрат", — сказано на сторінці прикордонної служби України на Facebook.