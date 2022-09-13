Депутат не відкидає, що знову "прилетіло" по позиціях окупантів у тимчасово окупованому місті.

У вівторок вдень, 13 вересня, у тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці почули гучні вибухи.

Про це повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"У Херсоні чути гучні вибухи. Схоже, по окупантах дуже потужно прилетіло", - йдеться у його повідомленні. Відео дня

Нагадаємо, бої за Херсон розпочалися після повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. Наступ російських сил на Херсон відбувався з півдня, зі сторони Кримського півострова.

1 березня росіяни прорвалися в Херсон за допомогою бронетранспортерів. 2 березня 2022 року Херсон перейшов під контроль ЗС Росії.

ЗСУ завдають ударів по пунктах окупантів у Херсоні та області й по їхніх складах боєприпасів.

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