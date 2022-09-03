Зараз вирішується питання стосовно обрання йому запобіжного заходу.

Затримали і повідомили про підозру 42-річному киянину за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня – серпня 2022 року підозрюваний з корисливих мотивів неодноразово передавав представнику РФ через месенджер інформацію про розташування та рух на території міста Києва підрозділів та військової техніки ЗСУ.

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До вказаних повідомлень коригувальник додавав GPS-координати військових об'єктів і фото місць дислокацій.

Під час затримання у чоловіка вилучили мобільний телефон та ноутбук, які він використовував під час скоєння злочину.

Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Війна в Україні та зрадники:

20 липня в Службі безпеки заявили, що з 24 лютого СБУ відкрила понад 800 проваджень за фактами здійснення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних - високопосадовці держустанов, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Станом на 24 липня 2022 року поліцейські розслідували понад тисячу кримінальних проваджень проти колаборантів.

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