Нацполіція за 5 місяців повномасштабного вторгнення Росії почала понад 24,5 тис.проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ.

Поліцейські розслідують понад 1 тис. кримінальних проваджень проти колаборантів.

Про це в Facebook повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він нагадав, що вже 5 місяців триває широкомасштабна війна Росії проти України.

За даними Клименка, за 5 місяців у державі зареєстровано понад 106 тисяч злочинів. І цей показник всього на 6% менше, ніж минулого року.

"Разом з тим основним злочинцем в Україні залишається Росія. Цинічні порушення законів і звичаїв війни щодня фіксують слідчі. Нацполіція за 5 місяців повномасштабного вторгнення розпочала понад 24,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів військовослужбовцями РФ. 385 російських окупантів та їхні пособники мають офіційний статус підозрюваних", - зазначив він.

Також Клименко повідомив, що поліцейські відкрили понад 1 тис. кримінальних проваджень щодо колабораційної діяльності. 174 особи отримали повідомлення про підозру.

Крім того, поліцейські затримали понад 1 тис. 530 осіб, причетних до диверсійної діяльності.

Війна в Україні та зрадники:

20 липня в Службі безпеки заявили, що з 24 лютого СБУ відкрила понад 800 проваджень за фактами здійснення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних - високопосадовці держустанов, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

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