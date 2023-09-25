Кримський міст перекрили.

У понеділок ввечері в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

Крім того, загарбники перекрили рух автотранспорту по Кримському мосту, а також роботу морського і наземного громадського транспорту. Тим часом місцевий паблік "Кримський вітер" пише, що перед оголошенням тривоги в місті чули вибух.

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Оновлено о 21:45: Развожаєв заявляє, що російське ППО збило одну ракету в районі аеродрому "Бельбек", атака триває.

Оновлено о 21:40: З кримських аеродромів піднято авіацію, в Джанкої - гелікоптери, повідомляють місцеві паблики. Тим часом у Севастополі чути роботу протиповітряної оборони.

Оновлено о 21:30: На південних околицях Джанкою, неподалік від залізниці, почули потужний вибух, пише Суспільне Крим.

Провоєнні канали заявляють, що окупований півострів прямо зараз атакують ракетами і безпілотними літальними апаратами.

Вибухи в Севастополі: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня були нанесені удари по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

В Україні заявили, що в результаті удару ліквідовано 34 офіцери, в тому числі командувач Чорноморським флотом. Ще 105 окупантів отримали поранення.

13 вересня вдарили по Севморзаводу. В результаті атаки були пошкоджені дизель-електрична підводний човен Б - 237 "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

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