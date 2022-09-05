Шляхи, якими ворог може потрапити з півострова на тимчасово окуповану територію материкової частини України, перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

У тимчасово окупованому Криму спостерігається стягування ворожих сил, які гіпотетично можуть переправити на материкову частину України.

Про це на брифінгу повідомила начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, відповідаючи на питання, чи фіксує Україна зміни в обсягах перекидання ворожих угруповань з території Криму на материкову Україну.

За її словами, на тимчасово окупованій території півострова спостерігається "примусова активізація", стягуються і мобілізуються сили.

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"Гіпотетично, ці підрозділи можуть бути застосовані. Але ці шляхи, якими вони можуть потрапити на тимчасово окуповану територію материкової частини України, теж під нашим контролем (вогневим, - УНІАН). Тому відстежуємо цю ситуацію, але не панікуємо", - сказала Гуменюк.

Також вона зазначила, що на окупованій частині материкової України ворог відкладає строки проведення так званих референдумів та не здатен створити "виборчі комісії" і навіть сфальсифіковані списки виборців.

"До того ж від цього (псевдореферендумів, - УНІАН) їх постійно відволікають події на лінії зіткнення", - додала Гуменюк та дуже позитивно відзначила дії руху опору, зокрема, в Херсонській області.

"І дуже добре, що вона (робота сил опору, - УНІАН) скоординована з діями сил оборони, ЗСУ", - підкреслила Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента закликали жителів тимчасово окупованих територій облаштувати собі укриття. Це пов'язано із заходами Збройних сил України з деокупації українських території. За словами Михайла Подоляка, дана рекомендація стосується і тимчасово окупованого півострова Крим.

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