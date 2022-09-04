Окупанти запускають дві ракети вгору, але за кілька секунд ті приземляється.

Російські окупанти зробили черговий невдалий пуск ракет з Севастополя, скерованої по материковій Україні.

Відео нічного інциденту з’явилось у місцевих пабліках.

Самі ж мешканці окупованого півострова припускали, що чергові спалахи у небі є наслідком феєрверків.

Відео дня

На кадрах, відзнятих очевидцями з житлової зони, видно, як окупанти запускають дві ракети вгору, але за кілька секунд ті приземляється.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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