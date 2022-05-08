З цієї позиції також здійснюватиметься коригування вогню по "Азовсталі".

Російські окупанти в Маріуполі скористалися режимом тиші, щоб обладнати нову позицію. Вона буде використовуватися для коригування вогню і роботи снайперів.

Інформацією про це поділився заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко в особистому Telegram-каналі. До повідомлення він прикріпив ролик, в якому демонструється облаштування позиції.

"Під прикриттям режиму тиші окупанти влаштували нову точку для коригування обстрілів і ведення снайперського вогню на "Шлаковій горі". Транспортування почалося відразу після завершення обстрілів о 7 ранку", — повідомив Андрющенко.

Заступник мера додав, що рашисти використовують кожен період припинення вогню для посилення своїх позицій навколо "Азовсталі". Він висловив сподівання на другий етап евакуації, в рамках якого планують вивезти поранених солдатів і медиків.

Поточна ситуація на "Азовсталі": що відомо

З другого травня йде активний штурм заводу окупантами. Загарбники застосовують танки, артилерію, авіацію і багато піхоти. Вони змогли прорватися на територію "Азовсталі".

Під час вчорашньої евакуації мирного населення з бомбосховищ заводу росіяни вбили трьох українських бійців. При цьому всіх жінок, дітей і літніх людей вдалося вивезти з "Азовсталі".

За даними Генштабу, блокування об'єкта триває. Рашисти періодично штурмують позиції захисників Маріуполя.

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