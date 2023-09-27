Після невдалої спроби штурму противник відкотився, щоб перегрупуватися, але наша артилерія відпрацювала відмінно.

Російські загарбники здійснили невдалу спробу штурму та змушені були відійти для перегрупування. Але українські військові з 32 окремої механізованої бригади дістали окупантів і там.

Відео про те, як Сили оборони відбивають атаки російських окупантів, опублікував перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Після невдалої спроби штурму противник відкотився, щоб перегрупуватися. Але наша артилерія відпрацювала відмінно. Результат "закріпили" за допомогою скидів з дрона. Ми не дозволимо окупантам вільно гуляти по нашій землі. Хай пам'ятають, що кожен крок може стати для них останнім", - зазначив Павлюк у коментарі до відео.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих "шахедів".

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

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