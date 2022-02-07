Резніков назвав ймовірним сценарій з боку Росії спробувати змінити політичну владу в Україні.

Абсолютно ймовірним є сценарій з боку Росії спробувати змінити політичну владу в Україні.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

Він зазначив, що найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині України.

"У Кремлі мають мрію, що їх тут будуть зустрічати з квітами на вулицях Києва, чи Одеси, чи Дніпра, чи Львова. Насправді такого не відбудеться в разі повномасштабної відкритої агресії", - наголосив міністр.

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Резніков зазначив, що можливість захопити адміністративні будівлі, скористатися проросійськими, прорадянськими налаштованим населенням, як це відбулося в 2014 році, використовуючи "зелених чоловічків", вже не можливо.

"Такої легкої ходи вже не буде з боку РФ та її найманців", - заявив він.

При цьому міністр додав: "А от спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих "антивакцинаторів" чи якихось незадоволених економічною політикою або щось такого на кшталт людей незадоволених політичним устроєм і спроба змінити політичний устрій, змінити політичну владу в Україні - такий сценарій я розглядаю як абсолютно ймовірний. І нам треба до нього готуватися і не дати їм такої можливості", - наголосив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, Росія продовжує перекидати війська в Білорусь на нібито спільні навчання, заплановані з 10 по 20 лютого.

28 січня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що РФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових – з урахуванням морського і авіаційного потенціалу.

При цьому Резніков 3 лютого заявив, що ймовірність значної ескалації на українських кордонах станом на сьогодні розглядається як низька.