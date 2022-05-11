У першу фазу війни ворогу не вдалося досягти своїх цілей, зазначила заступниця міністра оборони.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначає, що війна перейшла у другу фазу, попереду на нашу країну чекає надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення територій України в міжнародно визнаних кордонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу.

"Третій місяць триває це повномасштабне вторгнення... Війна, фактично, перейшла у другу фазу і цим водорозділом фактично є оборона Києва", - зазначила Маляр.

Вона нагадала, що окупанти ключовим своїм завданням вбачали захопити Київ максимум за два тижні та таким чином взяти під повний контроль Україну.

"У цей перший період або в першу фазу війни ворогу не вдалося здійснити чи реалізувати ці цілі. І у цій фазі, у першій фазі війни, тобто коли ціллю було саме захоплення Києва, ворог використовував свої елітні підрозділи. І йдеться про велику кількість, це концентрація близько 24-х батальйонно-тактичних груп", - сказала представниця міністерства.

Маляр додала, що в першу чергу це були підрозділи російських сил спеціальних операцій, десантних військ та морської піхоти.

"У цей перший період, в цю першу фазу, ворог використовував тактику домінування: і за чисельністю особового складу, і за чисельністю зброї. І, зокрема, робив ставку на елітність і професійність своїх загонів", - зазначила вона.

Так, у цій першій фазі війни, зауважила Маляр, величезна кількість ворожих військ була сконцентрована довкола Києва та області. І характерними для першої фази були величезні втрати противника: як особового складу, так і техніки та зброї.

"У цій першій фазі Збройні сили України завдали абсолютного удару ворогу - і перша фаза закінчилася перемогою Збройних сил України. Тому що ворогу не вдалося реалізувати його ключові цілі. Після героїчної оборони Києва і Київської області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати та ставити перед собою інші цілі, використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною", - наголосив Маляр.

Росія, додала вона, вже "фактично отримала цю стратегічну поразку... адже не змогла досягнути жодних цілей".

"Водночас попереду на нас очікує надзвичайно складний і тривалий етап боротьби до повного звільнення наших територій у міжнародно визнаних кордонах. Адже в Росії ще багато ресурсів, техніки та вона здатна мобілізувати людей до війська, що може бути зроблено вже в найближчі тижні", - сказала заступниця міністра.

Вона зауважила, що Росія, завдяки наявним запасам, переважно, радянської зброї може собі дозволити вести "довгу інтенсивну війну".

Раніше, у квітні, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап війни, прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.

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