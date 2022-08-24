У Міністерстві оборони України нагадують Росії, що вона ще має можливість капітулювати.
Про це йдеться у дописі на сторінці МОУ у Twitter.
У відомстві закликали країну-агресорку не втрачати свій шанс, оскільки час минає.
"Росіє, сьогодні – як і півроку тому – ти ще маєш можливість підписати свою капітуляцію, перш ніж ми знищимо тебе на нашій землі. Не втрачайте свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так", - мовиться у дописі.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Кремль телефонував в ОП та вимагав здатися. Росіян вилаяли та поклали слухавку. Трохи згодом міністр оборони Олексій Резніков передав Шойгу через білоруського колегу, що готовий прийняти капітуляцію з боку Росії.
А тим часом загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 45 тис. 700 осіб. За минулу добу українські військові ліквідували ще 150 російських окупантів. Ворог втратив ще один гелікоптер та два БПЛА.