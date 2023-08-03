Ворог намагається просунутися вперед на території Серебрянського лісництва.

Підрозділи Національної гвардії з боями утримали позиції в районі тимчасово окупованої Кремінної в Луганській області. Наразі там тривають важкі бої.

Заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління НГУ Микола Уршалович заявив на брифінгу, що там відбуваються важкі бої.

За його словами, з 26 по 30 липня командир мінометного розрахунку зі складу 5-ї Слобожанської бригади НГУ зміг неодноразово зупинити спроби російських військ просунутися вперед на території Серебрянського лісництва.

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"Дії цього командира дали змогу українським військовим утримати позиції. Завдяки цьому російські військові втратили велику кількість солдатів та щонайменше чотири танки були знищені або підбиті", - зазначив Уршалович.

27 липня група операторів БпЛА, мінометного взводу та розрахунку станкового автоматичного гранатомета виявили та знищили скупчення російських військових на одному зі спостережних пунктів.

"Українські військові здійснили вогневий наліт на спостережний пункт, ліквідували п’ятьох окупантів. Ще дев’ять російських солдатів дістали поранення", — зазначив він.

Війська загарбників тиснуть на Сили оборони на Сватівщині та постійно штурмують Білогорівку в Луганській області. Однак, попри це, українські військові утримують свої позиції. За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, ворог намагався просунутися з районів Кармазинівки і Куземівки на Новоселівське та Новоєгорівку.

В бій противник кидає регулярні війська та підрозділи "Шторм-Z". Також інтервенти намагаються атакувати й Білогорівку, яку їм наземними спробами важко взяти, тому застосовують там, переважно, артилерію та авіацію.

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Як відомо, в Серебрянському лісі на Луганщині постійно точаться бої. Заступник міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що на Лиманському напрямку противник веде штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.

За словами аналітиків, останні кілька днів окупанти намагалися продовжувати наступати по лінії Сватове-Кремінна, але безуспішно.

Сили оборони стримують наступальні дії російських окупантів на кількох напрямках, протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

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