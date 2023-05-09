На щастя внаслідок прильотів поранених і руйнувань немає.

Щойно в одному із районів Київської області виявили воронку від ворожих обстрілів.

Знімки знахідки показав очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. "Діаметр влучання близько 8 метрів, глибина понад 2,5", - уточнив деталі Нєбитов.

За його даними, потерпілі та пошкодження відсутні. "Правоохоронці Київщини забезпечують охорону місця події, проводять огляд", - зазначив він.

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Інший наслідок прильоту зафіксовано у Києві. "В Голосіївському районі в подвір’ї приватного будинку впали уламки ракети. Загорання ліквідовано. Потерпілих та руйнувань немає", - уточнили в МВС.

Нічна атака дронів на Київ

Близько 4 ранку 9 травня в Україні пролунала масштабна тривога. Росіяни почали масштабну ракетну атаку з використанням стратегічної авіації. У Києві та інших містах працювала ППО.

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