Адвокат Франчетті опротестував дане рішення, апеляцію розглядатимуть через 14 днів.

Міський суд Праги постановив взяти під варту громадянина РФ Олександра Франчетті, який був затриманий за запитом України.

Про це повідомляє "Чеське радіо". Згідно з рішенням, затриманий очікуватиме в ізоляторі винесення рішення у справі про його екстрадицію в Україну.

Адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційна скарга розглядатиметься вищою чеською судовою інстанцією через 14 днів.

Затримання Франчетті

Нагадаємо, 12 вересня в аеропорту Праги за міжнародним ордером на арешт, виданим за запитом України, був затриманий громадянин Росії Олександр Франчетті, який брав участь в окупації Криму.

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Франчетті інкримінують участь у незаконних збройних формуваннях. Навесні 2014 року він приїхав до Севастополя, після чого увійшов до складу формування "Оборона Севастополя".

Незабаром організував "розвідгрупу" "Північний вітер", яка здійснювала терор проти проукраїнського населення міста. Брав участь у спецоперації Росії (країна-агресор) із захоплення Криму. Нагороджений російською медаллю"За повернення Криму".

Автор: Дмитро Захаров