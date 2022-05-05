Водночас Пєсков зазначив, що це не сприяє швидкому завершенню "спецоперації".

Спікер Кремля та Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розвіддані та інша допомога українським військовим з боку НАТО не завадять РФ досягти всіх цілей "спецоперації".

Його слова під час останньої прес-конференції цитують росЗМІ.

За словами Пєскова, в Кремлі добре обізнані, що Штати, Британія та в цілому НАТО передають розвіддані й інші параметри українським військовим.

"Ці дії не сприяють швидкому завершенню "спецоперації", але не здатні перешкодити досягненню поставлених цілей під час "спеціальної військової операції", – заявив Пєсков.

Також він додав, що російські військові продовжують блокувати "Азовсталь", що дозволяє працювати гумкоридорам в Маріуполі.

Зауважимо, за даними The New York Times, завдяки тому, що США надали Україні розвідувальні дані про підрозділи Російської Федерації, українська сторона під час війни з РФ змогла вбити багато генералів противника.

Водночас NBC News пишуть, що спочатку вторгнення американська сторона передала Києву докладні відомості про те, коли й куди повинні прилетіти бомби і ракети РФ, що допомогло українській стороні прибрати з небезпечних місць авіацію та засоби ППО.

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