Також зазначається, що російська влада може прискорити плани щодо анексії окупованих територій України.

Російське військове керівництво продовжує розширювати резерв призовників, маніпулюючи службовими вимогами. Так, зокрема, влада готується підвищити віковий ценз для призову на військову службу з 40 до 49 років.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російське військове керівництво продовжує розширювати резерв призовників, маніпулюючи службовими вимогами. Російський мілблогер Юрій Котьонок припустив, що російська влада готується підвищити віковий ценз для призову на військову службу з 40 до 49 років і скасувати чинну вимогу про проходження військової служби для служби в танкових і мотострілкових частинах. Якщо це правда, зрушення демонструє зростаючий відчай Кремля щодо новобранців для поповнення передових частин, незалежно від їх поганих навичок. Котьонок повторив заклики інших блогерів знизити вимоги до здоров'я для тих, хто служить в тилу і на допоміжних посадах. Він також зазначив, що, хоча російські новобранці повинні мати чисте кримінальне минуле для служби, приватні військові компанії, такі як група Вагнера, допустять до служби осіб з "м'якими проступками", і що багато з цих дрібних правопорушників були мобілізовані в бій з найманцями в Донецьк і Луганськ", - йдеться у звіті.

Також, за даними американських експертів, російське військове керівництво, швидше за все, продовжить зусилля з розширення резерву відповідних новобранців, навіть за рахунок висококваліфікованих військовослужбовців.

Крім того, у звіті йдеться, що російська влада може прискорити плани щодо анексії окупованих територій України і готує політичні та адміністративні заходи для контролю над анексованими територіями.

"Російський військовий кореспондент Саша Коц опублікував зображення карти, представленої на Петербурзькому економічному форумі, на якій зображена пропонована схема "адміністративно-територіального" поділу України після війни з перехідною шкалою від трьох до п'яти років. Пропонована схема ділить українські області на російські "територіальні округи" і пропонує спосіб, яким російська влада сподівається включити українську територію безпосередньо до складу Росії. Окуповану Донецьку область планують анексувати вже 1 вересня 2022 р. Андрющенко заявив, що керівництво окупованим Донецьком повністю перейшло від "влади" "Донецької народної республіки" ("ДНР") до російських чиновників і що російські органи освіти вже називають Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області областями Росії. [...] Попри очевидну відсутність підтримуваного Кремлем мандата щодо стану окупованих територій, російська влада, ймовірно, наполягає на прискоренні всеосяжного процесу анексії, щоб зміцнити контроль над українськими територіями і інтегрувати їх в політичне і економічне середовище Росії", - вважають експерти.

Також повідомляється, що Збройні сили Білорусі 14 червня почали командно-штабні навчання, спрямовані на відпрацювання можливостей управління військами.

"Проте малоймовірно, що Білорусь приєднається до війни в Україні на боці Росії. Начальник тилу Збройних Сил Білорусі генерал-майор Андрій Бурдико повідомив, що в навчаннях візьмуть участь органи військового управління, невказані військові частини та організації тилу, і вони покликані поліпшити злагодженість командно-штабного і тилового забезпечення для підвищення загального рівня навчання та практичні навички персоналу в "динамічно мінливому середовищі". Попри початок цих навчань, малоймовірно, що Білорусь приєднається до війни в Україні через загрозу внутрішніх заворушень, з якими зіткнеться президент Олександр Лукашенко, якщо він залучить у бойових діях і без того обмежені білоруські військові засоби", - йдеться у звіті.

Зазначається, що будь-який вступ Білорусі у війну також, ймовірно, спровокує подальші руйнівні санкції проти Білорусі.

"Будь-яка непідтримувана білоруська атака на північ України, швидше за все, буде вкрай неефективною, а якість білоруських військ залишається низькою. ISW продовжить стежити за пересуваннями білорусів, але поки не прогнозує вступ Білорусі у війну", - відзначають експерти.

Нагадаємо, в ОПУ пояснили, чи може Білорусь бути посередником між Україною і РФ.

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