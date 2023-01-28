Данілов наголошує, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи, але перемога буде за нами.

Назвати точну дату завершення війни неможливо, але найближчий місяць - півтора буде складним.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

"Сказати точну дату, що це буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані - на сьогодні лінія фронту це більше ніж дві тисячі кілометрів", - наголосив він.

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Данілов наголошує, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи, але перемога буде за нами. За його словами, складний період для України буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три.

"Маємо розуміння, що ми маємо почистити повністю всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка складна робота. І ще раз наголошую, що якщо хтось каже, що це можна зробити там за тиждень, за два – я не є таким занадто оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи", - наголосив секретар РНБО.

При цьому підкреслив, що перемога буде за нами, а єдине - питання часу і, на превеликий жаль, тої дорогої ціни, яку ми сплачуємо кожного дня, бо гинуть наші захисники і захисниці.

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