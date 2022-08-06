У РФ формують нові батальйони в Омській і Самарській областях для участі у війні проти України.

У Росії формують новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу збройних сил РФ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що до складу цього батальйону набирають чоловіків віком від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду, але хоча б із середньою освітою.

Експерти ISW раніше повідомляли про формування Росією 15-тисячного армійського корпусу в західному військовому окрузі, що базується в Нижегородській області. Імовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Окрім цього, повідомляється про формування регіональних добровольчих батальйонів. Так, губернатор Омської області РФ Олександр Бутков повідомив, що його регіон продовжує формування трьох таких батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Омь". Цих окупантів готують для перекидання на Донбас, де вони мають надавати інженерну, медичну та матеріально-технічну підтримку. Бутков також пообіцяв, що влада надасть новобранцям одноразову виплату в розмірі 100 тисяч рублів (приблизно $1612), але уточнив, що кошти будуть доступні лише після трьох місяців служби.

Як повідомляв УНІАН, раніше на російському державному телебаченні заявили про нібито готовність Північної Кореї надіслати 100 тисяч своїх солдатів для підтримки спроби вторгнення Росії в Україну.

Російський пропагандист заявив, що північнокрейці нібито мають "багатий досвід ведення контрбатарейної війни".

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