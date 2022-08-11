У російській військовій частині на території міського округу Довгопрудний спалахнула пожежа. Її ліквідували протягом кількох годин. Для цього довелося задіяти 37 рятувальників і 9 одиниць спеціальної техніки.
Про інцидент стало відомо з публікацій в росЗМІ.
Пожежа охопила площу розміром 1,2 тисячі квадратних метрів. Горіла дерев'яна будівля, яка, швидше за все, служила казармою для військових. Там знаходилися в тому числі солдати, що проходять строкову службу в згаданій частині.
Причини пожежі поки не встановлені. Інформація про постраждалих і жертви теж не надходила, проте повідомляється, що військових вдалося швидко евакуювати. А російські пропагандистські ресурси заявили, що "втрат немає" Наскільки правдиві ці дані, точно невідомо.
Нагадаємо, це не перша пожежа в російській військовій частині з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Схожий інцидент відбувся в середині травня в селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю. Тоді в результаті вибуху постраждали семеро людей, а одна загинула.
УНІАН також повідомляв, чому в РФ спостерігаються масові проблеми з пожежами. Їх просто нікому гасити, адже всі кадри вирушили на війну проти України.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.