Кремлівські ЗМІ повідомляють про мінімум одного загиблого внаслідок вибуху.

Вранці 12 травня у військовій частині, розташованій в селищі Тейсін Амурського району Хабаровського краю РФ, стався потужний вибух.

Про це повідомляють ТАСС та РИА "Новости".

В екстрених службах повідомляють, що вибух стався на пороховому складі однієї з військових частин РФ.

Загинула одна людина. Постраждали 7 осіб.

За даними росЗМІ, вибух стався при розвантаженні боєприпасів у Хабаровському краї. Його причиною могло стати необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.

Як писав УНІАН, в ніч на 25 квітня у російському місті Брянськ загорілася нафтобаза. Місцеві жителі розповіли, що чули вибухи. У зв'язку з тим, що трапилося, в Брянську почали евакуювати людей, що живуть поблизу місця пожежі.

Росіяни в соціальних мережах активно обговорюють пожежу на нафтобазі в Брянську, підозрюючи "щось недобре", критикуючи керівництво РФ і визнаючи, що в Україні йде війна, а не так звана "спецоперація".

Так, деякі користувачі впевнені, що це місцеві диверсанти постаралися, бо не всі в РФ "підтримують поточну ситуацію":

У російському Уссурійську сталася пожежа на військовій авіабазі. Очевидці повідомляли про густий чорний дим над військовим об'єктом.

Країна-агресор обидві події не коментує.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував серію пожеж у Росії, нагадавши про карму за вбивства українських дітей.

"Бєлгород, "Москва", Брянськ. Постійні "виробничі ексцеси". І як тут не повірити в карму за вбивства дітей? Цікаво інше. Багато хто ще готовий закривати очі на фінансування тероризму, купуючи нафту. Але чи повинна Європа залежати від країни, де все поступово самознищується?",- написав Подоляк.

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