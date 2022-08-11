З метою сковування дій та недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки противник здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ і зайняти вигідні рубежі для подальшого відновлення наступу у напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"З метою сковування дій та недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки ворог здійснює вогневе ураження підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення. На Краматорському напрямку обстріляно райони Пришиба, Сіверська, Григорівки та Верхньокам’янського. Окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення неподалік Григорівки, Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. Ворога відкинуто назад", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії території в районах населених пунктів Бахмут, Костянтинівка, Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та Курдюмівка. Задіяв авіацію для завдання ударів неподалік Виїмки, Спірного, Бахмута, Соледара і Зайцевого.

"Ворог штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися у напрямках Яковлівки, Бахмутського, Зайцевого, Вершини та Дачі. Українські воїни завдали окупантам втрат та змусили до втечі. На Авдіївському напрямку артилерійські обстріли ворога були націлені в райони населених пунктів Мар’їнка, Нетайлове, Авдіївка, Опитне та Красногорівка. Окупанти також завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки. Ворог намагався вести штурмові дії в напрямках Мар’їнки та Пісків, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - зазначаться у зведенні.

Крім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли фіксувалися біля Новомихайлівки, Токмачки, Шевченко, Новояковлівки, Гуляйпільського, Великої Новосілки, Вугледара, Золотої Ниви, Оріхова, Времівки, Бурлацького, Ольгівського і Кушугума. Авіація ворога діяла поблизу Новомихайлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Щербаків та Полтавки. Окупанти зазнали втрат та відійшли при спробі штурму в напрямку Павлівки, додали в Генштабі.

Раніше Міністр оборони України Олексій Резніков назвав умову для перемовин з Росією.

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