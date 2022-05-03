На думку голови управління, на це є дві причини.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, чому окупанти насильно вивозять українців до Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю для НВ.

За його словами, Росія продовжує "ганебну практику Радянського Союзу, який чинив так на всіх територіях".

"Для чого це робиться? Перше - це заміщення корінного населення на російське для того, щоб змінити соціально-демографічну картину в регіоні. По-друге, це переселення. Ви якщо подивитеся, куди їм пропонують їхати - це виключно депресивні регіони, в яких основний контингент - малоосвічені непрофесійні люди. У порівнянні з ними населення Маріуполя - це генії і Нобелівські лауреати", - сказав він.

Буданов зазначив, що таким чином загарбники хочуть отримати кваліфіковану і дуже низько оплачувану робочу силу.

"Люди будуть перебувати майже в рабських умовах", - зазначив глава розвідки.

Раніше повідомлялося, що понад 180 тисяч дітей примусово вивезли до Російської Федерації та ОРДЛО.

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