Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, чому окупанти насильно вивозять українців до Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю для НВ.
За його словами, Росія продовжує "ганебну практику Радянського Союзу, який чинив так на всіх територіях".
"Для чого це робиться? Перше - це заміщення корінного населення на російське для того, щоб змінити соціально-демографічну картину в регіоні. По-друге, це переселення. Ви якщо подивитеся, куди їм пропонують їхати - це виключно депресивні регіони, в яких основний контингент - малоосвічені непрофесійні люди. У порівнянні з ними населення Маріуполя - це генії і Нобелівські лауреати", - сказав він.
Буданов зазначив, що таким чином загарбники хочуть отримати кваліфіковану і дуже низько оплачувану робочу силу.
"Люди будуть перебувати майже в рабських умовах", - зазначив глава розвідки.
Раніше повідомлялося, що понад 180 тисяч дітей примусово вивезли до Російської Федерації та ОРДЛО.
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