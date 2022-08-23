Якщо така загроза створюватиметься, українське суспільство буде проінформоване.

Білорусь уже втягнута у війну проти України, проте загрози наземної операції з боку цієї країни наразі немає.

Про це сказав інтерв'ю NEXTA заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами представника розвідки, ЗСУ готові відреагувати, якщо така загроза з'явиться.

"Якщо говорити про ситуацію на фронті, то зараз загрози наземної операції з боку Білорусі немає. Якщо така загроза створюватиметься, безумовно, Україна знатиме про це і суспільство буде проінформовано. Але сценарії відпрацьовуються різні, Збройні Сили готові до різних сценаріїв", – сказав він.

Юсов додав, що Білорусь вже сьогодні використовується у війні.

"Для завдання повітряних ударів з її території, для вербування та рекрутингу білоруських військових до лав збройних сил чи приватних військових компаній, для ремонту бойової техніки. Це вже відомі факти", – додав він.

При цьому представник ГУР МО наголосив, що сьогодні Білорусь "держава, яка безпосередньо залежить від Російської Федерації у багатьох аспектах і, очевидно, не має демократії".

"Стратегічно я впевнений, що Білорусь буде цивілізованою європейською демократичною країною, але до цього треба пройти дуже довгий шлях", – вважає Юсов.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що військові фіксують переміщення засобів протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації на територію республіки Білорусь.

Також в Білорусі продовжили навчання Збройних Сил Білорусі до 27 серпня. Вони тривають вже майже 20 тижнів.

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