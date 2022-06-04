Запаси питної води в місті є.

У Слов'янську є подача електроенергії, водопостачання відсутнє майже тиждень.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

"Сьогодні у нас вже місто з електроенергією. За електрикою тягнуться й інші інфраструктурні проблеми - це відсутність води в місті майже тиждень. Намагаємося відновити подачу води, але підкачувальні станції і фільтрувальні, які знаходяться у двох джерелах подачі води на місто, знаходяться за містом в зоні обстрілів, ці селища постійно обстрілюються, тому виїзд туди комунальників ускладнений", - повідомив він.

Лях додав, що на сьогоднішній день організовано підвіз води, запаси питної води в місті є.

Як повідомляв УНІАН, за словами мера Слов'янська Вадима Ляха, на сьогоднішній день в місті залишаються ще близько 25 тисяч жителів, що становить 30% від загальної чисельності населення міста.

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