Блінкен каже, що США будуть змушені швидко відреагувати в разі визнання Кремлем російських окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежними".

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що визнання Кремлем російських окупаційних адміністрацій "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме відмову Москви від Мінських домовленостей.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту США.

"Російська Дума заявила, що планує передати президенту Путіну звернення про визнання так званих Донецької і Луганської народних республік як "незалежних". Скажімо чітко: cхвалення Кремлем цього звернення означало б повну відмову російського уряду від своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод, які окреслюють процес повної політичної, соціальної і економічної реінтеграції цих частин українського Донбасу, які контролюються керованими Росією силами і політичними маріонетками з 2014 року", - наголошує Блінкен.

"Впровадження цього рішення ще більше підірвало б суверенітет і територіальну цілісність України, становило б грубе порушення міжнародного права, поставило б під сумнів заявлене Росією зобов'язання про участь у дипломатії для досягнення мирного урегулювання кризи, і зробило б необхідною швидку і тверду відповідь Сполучених Штатів у повній координації з нашими союзниками і партнерами", - додав він.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.

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