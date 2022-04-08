БПЛА Puma входить у пакет допомоги США Україні разом із дронами-камікадзе Switchblade та іншим озброєнням та технікою.

Днями Пентагон публічно повідомив про склад чергової партії військової допомоги українському війську. Її розмір складає 300 мільйонів доларів на які будуть передано доволі довгий список озброєння та військової техніки.

Але певні позиції в ньому можуть, на перший погляд, показатись дивними. Зокрема, вказано про передачу безпілотних літальних апаратів Puma. Справа в тому, що на озброєнні Збройних Сил України та інших силових структур знаходиться достатня кількість аналогічних дронів: "Фурія", "Лелека-100", Spectator, PD-1 та інші.

Всі вони мають приблизно однакові характеристики, а деякі переважають американську Puma. Водночас у цього дрона є те, що відрізняє його від вітчизняних розробок.

Можливості БПЛА Puma

Насправді Puma - це ціле сімейство дронів від компанії AeroVironment, яка виробляє їх з 2007 року. За цей час вони розійшлись "тиражем" у понад 1000 одиниць та були закуплені близько 20 країнами з яких абсолютна більшість - країни-члени Альянсу.

Звісно розробники Puma не стояли на місці останні 15 років та постійно вдосконалювали свій дрон. Найсучаснішими його версіями є Puma 3AE та Puma LE.

Puma 3AE менша за розміром та має наступні характеристики:

Розмір : розмах крил - 2,8 м., довжина 1,4 м.

: розмах крил - 2,8 м., довжина 1,4 м. Вага : 6,8 кг

: 6,8 кг Дальність управління : 20 (до 60 км з використанням додаткової системи зв'язку LRTA)

: 20 (до 60 км з використанням додаткової системи зв'язку LRTA) Час в повітрі : 2,5 години

Puma LE більше і має кращі характеристики:

Розмір : розмах крил - 4,6 м., довжина - 2,2 м.

: розмах крил - 4,6 м., довжина - 2,2 м. Вага : до 12,2 кг

: до 12,2 кг Дальність управління : 20 (до 60 км з використанням додаткової системи зв'язку LRTA)

: 20 (до 60 км з використанням додаткової системи зв'язку LRTA) Час в повітрі : до 6,5 годин

Головна особливість БПЛА Puma

Водночас ці дрони цінні не льотними характеристиками, а своїми "очами" - оптико-електронною системою Mantis i45N.

Це двоосьова, гіростабілізована багатосенсорна система яка об’єднує у собі звичайну та тепловізійну камери, кожна з них має 6-кратний зум, і це дозволяє виявляти противника, як вдень, так і вночі.

Але найголовніше - Puma може робити те, на що зі всіх дронів Збройних Сил України здатний лише Bayraktar TB2 - підсвічувати цілі лазерним променем для наведення високоточного озброєння.

Бо саме таке надсучасне ракетне озброєння з лазерним наведенням також входить до цього пакету допомоги від США.

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