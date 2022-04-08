Людей продовжують ловити на вулицях, щоб відправити на передову.

Окупанти обіцяють населенню фейкових "Л/ДНР" порятунок від "нацистів", натомість використовують їх винятково як гарматне м’ясо.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

В повідомленні зазначається, що "людей продовжують ловити на вулицях, щоб відправити на передову". В СБУ продемонстрували відео з полоненим з Макіївки. Він розповідає, що його "забрали по мобілізації з вулиці". "А вже в кінці березня спорядили автоматом і 4 магазинами з патронами, посадили в БМП разом з іншими "новобранцями" та повезли на передову. Без бронежилетів. Навіщо?..." - зазначає він.

Полонений розповів, що їх підбили ще по дорозі, і вцілілий окупант сподівався, що тих, хто вижив, відправлять подалі від фронту, але поранених просто пересадили в інше БМП і повезли далі, бо у них було одне призначення – бути розхідним матеріалом. "Їхнє життя не входило в плани окупантів", - зазначають в СБУ.

Здавшись у полон воїнам ЗСУ, цей чоловік нібито зрозумів, що реальність відрізняється від пропагандистської картинки на ТБ.

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