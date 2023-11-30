28 числа в результаті вибуху у окупованому місті було знищено щонайменше 14 загарбників, з яких велика кількість офіцерів, що з’їхались на нараду.

Наразі окупованому Токмаку два дні поспіль триває надпотужна ліквідація ворога. Про це сказав мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдиних новин.

"Два дні поспіль у Токмаку відбувається надпотужна ліквідація ворога. Вже стали відомі подробиці, що сталося 28 числа цього місяця. І ми бачимо, що було знищено цілий штаб ворога. Точніше під час наради, яка проводилась в штабі, там стався вибух і щонайменше 14 загиблих, з яких велика кількість офіцерів", - зазначив Федоров.

За його словами, ворог у чергове намагався прикриватися цивільними, тому засідання штабу проводили на території дитячого садочка. На штабі, зазначив він, російські офіцери обговорювали дії на Запорізькому напрямку.

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"Також вибухи продовжилися і вчора на території тимчасово окупованого, фронтового Токмаку. І також по околицях, саме там, де розміщується ворог і де концентрує свою як військову техніку, так і гарматне м’ясо. Тож на Запорізькому напрямку і у фронтових містах ліквідація ворога продовжується. І також вона продовжується і в тих містах, які ворог називає глибоким тилом, таких як Мелітополь або тимчасово окупований Бердянськ. На цьому тижні в чергове там, що в Мелітополі, що в Бердянську були вибухи. Але наразі уточнюється, що саме у ворога "підгорало" у цих містах", - розповів Федоров.

Він додав, що наразі очевидно по поведінці ворога, що немає в них спокою на тимчасово окупованій території області.

"Через це вони перекидають нові й нові підрозділи на територію наших міст і тренувальних баз, які розмістили на узбережжі Азовського моря", - зазначив мер Мелітополя.

Вибухи у Токмаку - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Іван Федоров поділився, що у Токмаку були гучні вибухи, які чуло усе місто. За його словами, перед вибухами у місті зникло електропостачання.

Згодом він повідомив, що це були "палкі вітання" від ЗСУ, що "прилетіли" в будівлю в центрі міста, яку окупанти давно використовували у своїх цілях. Федоров додав, що після вибухів вороги заметушилися - евакуювали "трьохсотих" (поранених - УНІАН) і речі.

Вчора ввечері мер Мелітополя також повідомив, що Токмак приймає "вечірні привітання", мешканці повідомляють про гучні вибухи в передмісті.

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