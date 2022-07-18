З-під завалу врятували трьох осіб, проте одна з них згодом померла в лікарні.

У місті Торецьк на Донеччині внаслідок обстрілу окупантів загинуло шестеро людей.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вранці сьогодні, 18 липня, Торецьк зазнав обстрілу: внаслідок влучання снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з-під завалу 3 особи, одна з яких померла в лікарні", - констатували в ДСНС.

Станом на 08:20 пошукові роботи було завершено.

Нагадаємо, за минулу добу загарбники вбили щонайменше двох мирних жителів Донеччини. Зокрема, воєнні злочини росіян зафіксовано в Авдіївці та Новому Донбасі.

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