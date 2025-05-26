За словами Плетенчука, наявність в акваторії російських літаків перетворює Чорне море на велику сіру зону.

Чорноморський флот РФ завдає по Україні ударів морськими крилатими ракетами "Калібр" одночасно з російською авіацією. Тому, коли з'являються повідомлення про підготовку відповідних літаків противника, а в Чорне море вийшли ракетоносії, швидше за все, буде комбінована атака ворога.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ВМС ЗСУ, відповідаючи на питання, як запобігти застосуванню "Калібрів" та як зрозуміти, що буде удар морськими ракетами.

"Єдина гарантія того, що ворог не буде застосовувати крилаті ракети, це, звісно, їхнє знищення. Бо ми вже знаємо, як ворог дотримується взятих на себе зобов’язань, на відміну від нашої країни. Тому, маючи 8 носіїв у Чорному морі, вони завжди становитимуть загрозу", - констатував Плетенчук.

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Він також пояснив, що саме означає у певних випадках вихід в Чорне море ракетоносіїв РФ – розосередження бойових одиниць для уникнення небезпеки чи підготовку до удару по Україні:

"Для того, щоб зрозуміти, яка ймовірність застосування, дивіться вгору. Тому, що, як правило, "Калібри" застосовують під час комбінованих атак. Якщо є інформація, що споряджаються літаки, яка, як правило заздалегідь з’являється у всіх відповідних пабліках, тоді слід вважати що можливо будуть застосовані й морські (платформи – УНІАН). В принципі, все це взаємопов'язано".

За словами Плетенчука, у будь-якому разі, коли йдеться за "Калібри", у людей є час на реагування, бо ці ракети морського базування – не балістичні.

Він пояснив, що для запобігання ударам, зокрема "Калібрів", потрібна відповідні системи ППО, авіаційна складова.

"Наявність російських літаків перетворює Чорне море на велику сіру зону. Вони вільно оперувати там не можуть, й відповідно – ми. А це дуже важливо, бо саме авіація становить протидію українським дронам, в першу чергу", - підкреслив військовий.

Як додав Плетенчук, у повітрі над Чорним морем можна спостерігати те, що військові називають "зоопарком" - тут представлені фактично усі наявні зразки техніки, яка є у Росії: гелікоптери, літаки різних класів, в тому числі патрульні, тихохідні, протичовнові.

"Тобто кидають увесь наявний ресурс, тому що чудово розуміють загрозу існування їхньому флоту", - сказав речник.

Він зазначив, що, судячи за все, росіяни ще не відчули у повній мірі застосування українських морських дронів "Магура", які вже відзначилися збиттям ворожих літаків.

Російські удари "Калібрами"

Як писав УНІАН, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що напередодні під час комбінованої масованої атаки по Україні ворог застосував понад 10 ракет типу "Калібр".

За його словами, з періодичністю раз чи два на місяць окупанти використовують морські носії. Для такого відносно рідкісного застосування морських платформ може бути декілька причин (проблеми з логістикою для обслуговування, невисока ефективність), однак є й інші нюанси, які ЗСУ не відомі.

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