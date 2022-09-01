Окупанти гатять зі всього, з чого тільки можна.

Воїн "Легіону Свободи" Костянтин Денисов прокоментував ситуацію в Запорізькій області.

Його цитує Еспресо.

За його словами, окупанти гатять зі всього, з чого тільки можна.

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"Ситуація складна і напружена, ворог постійно обстрілює Запорізьку область. Українські сили також ведуть вогонь по складах боєприпасів та скупченню техніки противника. Близько 10 громад області потерпають під постійним вогнем ворожої артилерії, авіації, мінометів, тобто росіяни гатять зі всього, з чого тільки можна. На сьогодні з 67 громад Запоріжжя 60 перебувають у зоні бойових дій, оточення або окуповані, такого ще ніколи не було за всі місяці гарячої фази війни", - зазначив захисник України.

Боєць також розповів, що ворог укріплює свої позиції.

"Ворог дуже сильно окопався, від деяких громад маємо інформацію, що окупанти створили подвійне кільце оборони, а також фортифікаційні та інженерні споруди. Противник копіює досвід 2014 року і розміщує свої реактивні установки, склади боєприпасів на території шкіл та цивільних мікрорайонів, також маємо про це повідомлення від декількох громад", - додав Денисов.

Як писав УНІАН, у Мелітопольському районі Запорізької області українські партизани підірвали штаб російських окупантів, де вони займалися підготовкою до псевдореферендуму.

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