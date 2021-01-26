Основна мета фотовиставки – зберегти світлу пам’ять про загиблих українських воїнів.

У Будинку офіцерів в Житомирі відкривається фотовиставка «Скажи «Так!» життю після збройного конфлікту», присвячена сім’ям військових (у тому числі загиблих або померлих), екс-комбатів АТО/ООС Житомирської, Донецької та Луганської областей, а також сім’ї, які проживають уздовж лінії зіткнення.

Читайте такожУ Чехії відкрили фотовиставку про матерів загиблих українських військовихПро це УНІАН повідомили організатори соціального проекту, представники громадської спілки «Дім Ветерана».

«Це одна історія для багатьох батьків – мам і тат – з різним соціальним статусом, віковим та життєвим досвідом. Однак їх об’єднало одне: втрата найціннішого в світі – своєї дитини. Вони прийняли свою втрату, глибоко її переживають та разом із тим знаходять у собі сили та мужність жити далі. Це історія, яка розкриває спільну долю дітей, які пережили збройний конфлікт. Дітей, що дорослішали проживаючи на лінії розмежування та тих, які втратили там батьків. Розповідь про їхні переживання, їхню нову картину світу, їх надії та сподівання, прагнення до миру та безтурботного дитинства», – зазначають організатори.

Основна мета фотовиставки – зберегти світлу пам’ять про загиблих українських воїнів та підтримувати родини, яких так чи інакше торкнувся збройний конфлікт.

Волонтери сподіваються, що фотоекспозиція стане натхненням для громадянського суспільства й в інших областях, аби розпочати мирні діалоги з вразливими групами населення.

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Автор: УНІАН