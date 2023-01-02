Найбільшу кількість особового складу ворог зосередив на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що на східному фронті за добу російські окупанти втратили 213 людей вбитими й 87 - пораненими.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він розповів, що наступ на Бахмут залишається для Росії пріоритетним.

"Для ворога у пріоритеті залишається наступ на Бахмутському напрямку, на місто Бахмут та населені пункти, які розташовані поряд. Противник намагається покращити своє тактичне положення на Куп’янському, Лиманському й Авдіївському напрямках", - сказав речник Східного угруповання.

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За словами Череватого, найбільшу кількість особового складу окупанти зосередили на Бахмутському напрямку, однак це не допомогло їм прорвати оборону ЗСУ.

"За добу ворог здійснив 224 обстріли різними системами артилерії та танками, відбулося 34 боєзіткнення. Ворог втратив 213 людей вбитими та 87 пораненими. Противнику не вдається прорвати оборону ЗСУ. На Сході щодоби ворог втрачає суттєві активи - паливно-мастильні, артилерійські склади, техніку та особовий склад", - додав він.

Бахмутський напрямок: останні новини

Дещо раніше лейтенант "Свободи" заявив, що Бахмутський напрямок фронту займає близько 100 кілометрів, а ворог має там чисельну перевагу майже у 10 разів.

Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів в Луганській та Донецькій областях.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив, що Бахмут як місто більше не існує. За його словами певні райони відновленню не підлягають, а наступальний потенціал окупантів не вичерпується.

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