Із новітнього озброєння ворог частіше став застосовувати баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів, яку техніку наразі використовують російські окупанти на східному напрямку фронту.

"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог почав більше використовувати бронетехніку. Як правило, це стандартна радянська або російська техніка БМП-3, БМП-2. Очевидно в них нестача (техніки – УНІАН), тому з'являються і БМП-1, також танки Т-72", – повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, із новітнього озброєння у ворога з'явились баражуючі боєприпаси "Ланцет", які вони раніше масово не використовували, але в них тепер з'явилась така можливість. Проте українські військовослужбовці відпрацьовують способи знищення цих засобів ураження.

Відео дня

Втрати Росії у війні

Російська Федерація станом на 21 березня втратила у війні в Україні 3 552 танки, 6 879 бойові броньовані машини, 2 586 артсистем, 5 428 автомобілей та автоцистерн.

За минулу добу українські пілоти 12 разів вдарили по скупчення окупантів та їхньої техніки.

На Запорізькому напрямку між Силами оборони та окупантами відбувся бій, внаслідок якого ЗСУ знищили 24 одиниці техніки ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: