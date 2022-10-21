Рупора Кремля "задвохсотили" внаслідок удару по Антонівському мосту.

Прокремлівські Telegram-канали заявили про ліквідацію у тимчасово окупованому РФ Херсоні російського пропагандиста Олега Клокова. З'явилися подробиці його загибелі.

Про це розповів у соцмережах менеджер місцевої філії Суспільного Михайло Сваричевський.

Клоков працював на Першому каналі, Москва 24 та Russia Today, а в Херсон нібито прибув "розвивати телеканал Таврія". Як стверджують росіяни, Клокова було ліквідовано внаслідок ракетного удару з РСЗВ HIMARS по Антонівському мосту в ніч на п’ятницю, 21 жовтня.

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Сваричевський зауважив, що удар дійсно був точним. Однак пропагандист рухався на автівці, яку викрали в українських журналістів.

"Підтверджую, що це викрадений автотранспорт Суспільне.Херсон. Враховуючи довгий термін окупації, це не новина для нас. На рухових об'єктах компанії (техніка, автотранспорт) було встановлено приховані GPS-трекери", - написав Сваричевський.

Втрати РФ в Україні: нові поразки окупантів

За інформацією аналітиків, РФ імітує захоплення Бахмута, щоб показати "перемогу" хоча б на одному напрямку. На тлі втрат та поразок країна-агресорка вдається до брехні.

За минулу добу ЗСУ відбили наступи російських окупантів в районі 5 населених пунктів. Противник не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, проте захисники України дають ворогу гідну відсіч.

Окрім цього, у США вже бачать вікно можливостей для України досягти успіхів у війні в найближчі тижні.

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