У ЗСУ спростували звинувачення окупантів щодо удару по цивільних на Херсонщині

Росія розповсюджує фейки з метою зриву мирних переговорів та тиску на партнерів України.

У ЗСУ спростували заяву гауляйтера окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо про те, що Україна нібито вдарила в новорічну ніч по кафе в селі Хорли на Херсонщині, внаслідок чого є жертви серед цивільних.

Як заявив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі "Суспільному", Сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права.

При цьому інформація про ураження, здійснені Силами оборони України в ніч на 01.01.2026, була опублікована на офіційних сторінках Генерального штабу Збройних сил України у соціальних мережах, і є вичерпною.

"Сили оборони України дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і завдають ударів виключно по ворожих військових об'єктах, об'єктах паливно-енергетичного комплексу Російської Федерації та інших легітимних цілях з метою зниження військового потенціалу країни-агресора", – підкреслив Лиховій.

Водночас, наголошують у Генеральному штабі Збройних сил України, російські пропагандисти та військово-політичне керівництво Російської Федерації неодноразово вдавалися до дезінформації та фейкових заяв, зокрема для впливу на міжнародних партнерів України та на хід мирних переговорів.

Раніше так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що Збройні сили України в ніч на 1 січня нібито атакували кафе та готель у окупованому селі Хорли на узбережжі Чорного моря. За його словами, наслідком атаки стало 24 загиблих, серед яких була дитина, і понад 50 поранених. Серед жертв, за твердженням окупаційної регіональної адміністрації, є четверо дітей.

Як повідомляв УНІАН, Служба зовнішньої розвідки України попереджає, що напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем (7 січня) Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

Розвідники "з високою ймовірністю" прогнозують "перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами".

