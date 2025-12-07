Наразі вдалося вирівняти лінію оборони біля Гуляйполя.

На Запорізькому напрямку ворог намагається інфільтровуватися малими групами, на сьогодні головна загроза для міста Запоріжжя - в районі Гуляйполя. Про це сказав в ефірі Київ24 Олексій Свинаренко, речник управління штурмових підрозділів Збройних сил України.

Він зазначив, що Запорізький напрямок відрізняється від Донецького тим, що на ньому велика кількість відкритих зон. При цьому підкреслив, що на сьогодні головна загроза для міста Запоріжжя в районі Гуляйполя.

"Ворог йде паралельно нашим оборонним лініям, які будувалися. Тому що ми будували оборонні лінії для удару з півдня, а ворог зараз рухається зі сходу на захід. Командування передбачило такий варіант, там є лінія оборони, проте вони не настільки потужні як в районі Оріхова", - наголосив Свинаренко.

За його словами, на сьогодні біля Гуляйполя вдалось стабілізувати ситуацію.

Свинаренко розповів, що вдалося вирівняти лінію оборони, налагодити нормальну комунікацію, щоб не повторилася ситуація з "дружнім вогнем", коли відходили бійці ТРО, змінюючи позицію і нікого не попередили.

Ситуація на Запоріжжі

Валентин Манько, начальник управління штурмових підрозділів ЗСУ, розповів, що російські окупанти не припиняють спроб зайти в Гуляйполе, але взяти це місто "важка історія".

За його словами, ворог заходить в Гуляйполе групою по 3-4 людини під прикриттям туману. Коли туман розсіюється, то їх наші бійці одразу знищують. Росіяни не припиняють спроби зайти в Гуляйполе і "просто закидають м'ясом"

